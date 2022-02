Harald Glööckler (56) wurde jetzt wohl endgültig als Spitzenreiter abgelöst! Inzwischen stecken die Kandidaten schon seit elf Tagen im südafrikanischen Dschungelcamp. Direkt zu Beginn kristallisierte der Star-Designer sich als Liebling der Zuschauer heraus. Kein Wunder: Der pompöse Modepapst zeigte sich von einer ganz neuen verletzlichen Seite! Auch von seinen Mitcampern wird er sehr geschätzt. Aber inzwischen bekommt Harald längst nicht mehr so viel Sendezeit wie er: Camp-Schnuckel Filip Pavlovic (27) ist ganz klar der neue Favorit der Dschungelcamp-Fans...

Wie auch schon in den vergangenen Tagen dominiert der Ex-Bachelorette-Boy die heutige Promiflash-Umfrage! Von 3.450 Teilnehmern insgesamt (Stand 1. Februar, 18 Uhr) stimmten stolze 58,7 Prozent (2.024 Votes) für Filip – damit hat der Prüfungs-Champion seinen Abstand zu dem Zweitplatzierten Harald seit gestern um weitere 14 Prozent ausgebaut! Glööckler konnte immerhin 15,7 Prozent (541 Votes) ergattern. Platz drei schnappte sich wieder der einstige GZSZ-Star Eric Stehfest (32) mit 11,6 (399 Votes). Und Platz vier geht an Ex-Prince Charming-Boy Manuel Flickinger (33) mit 8,2 Prozent (284 Votes).

Für diese drei hingegen könnte es auch im heutigen TV-Voting knapp werden! Platz fünf im Promiflash-Voting belegt Bodyguard Peter Althoff (66) mit 2,4 Prozent (82 Votes). Dschungelzicke Linda Nobat (27) schlitterte mit 2,1 Prozent (72 Votes) knapp am letzten Platz vorbei – der ging mit 1,4 Prozent (48 Votes) an Anouschka Renzi (57). Vielleicht wird das Flehen der Schauspielerin ja schon in wenigen Stunden erhört und sie darf das Camp "endlich" verlassen.

