So wie aktuell hat man Vito Schnabel noch nicht zu sehen bekommen. Eigentlich kennt man den berühmten Kunsthändler, der spätestens durch seine Turteleien mit Weltstars wie Demi Moore (59), Heidi Klum (48) oder Amber Heard (35) auch in der Boulevardpresse ein viel geklicktes Thema ist, mit zurückgegelter brünetter Mähne. Doch inzwischen hat sich Vito äußerlich etwas verändert – der 35-Jährige setzt nun auf einen ganz anderen Look.

Paparazzi erwischten den Ex-Freund von Heidi Klum gerade erst in New York City. Dort schlenderte er entspannt mit Kopfhörern die Straße entlang. Was auf den Schnappschüssen sofort ins Auge fällt: Vito hat sich die Haare weißblond aufhellen lassen. Seine neue Frisur setzte er auch klamottentechnisch anders als gewohnt in Szene. Während der Galeriebetreiber sonst stets mit Anzug und Krawatte in der Öffentlichkeit auftauchte, wurde er nun mit lässigen gemusterten Jeans, weitem Mantel und verspiegelter Sonnenbrille abgelichtet.

Dass Vito in den Schlagzeilen landete, ist inzwischen schon etwas her. Zuletzt wurde ihm eine Liaison mit Model Irina Shayk (36) nachgesagt. Das war im Februar 2021. Die beiden wurden damals mehrfach zusammen gesichtet, bestätigt wurde jedoch nie etwas.

Getty Images Vito Schnabel, 2017

Getty Images Vito Schnabel und Heidi Klum, 2017

Getty Images Vito Schnabel, 2015

