Möchte Heidi Klum mit diesem Foto Ex Vito eins auswischen?

Versteckt Heidi Klum (51) hier eine Botschaft an ihren Ex Vito Schnabel (37)? Wie Bild berichtet, repostete das Supermodel kürzlich den Beitrag eines kleinen Fan-Accounts im Netz, der mehrere Laufsteg-Fotos ihrer früheren Modelkarriere beinhaltete. Auf den ersten Blick ist das nicht auffällig – in Anbetracht von Vitos bevorstehender Hochzeit mit Helena Althof fällt ein Bild dabei aber besonders auf. Die Aufnahme zeigt Heidi nämlich in einem weißen Hochzeitskleid im Juni 1998 bei einer Escada-Fashionshow in München!

Warum sollte die 51-Jährige ihrem ehemaligen Partner aber eine unterschwellige Nachricht senden wollen? Immerhin ist sie mittlerweile glücklich verheiratet, und zwar mit Tokio Hotel-Mitglied Tom Kaulitz (34). Berichten zufolge soll es Heidi in ihrer dreijährigen Beziehung mit Vito aber sehr ernst gemeint haben – so ernst, dass sie ihm am liebsten das Jawort geben wollte. Der mittlerweile 37-Jährige habe jedoch gezögert, da er angeblich eifersüchtig auf das gute Verhältnis zwischen ihr und Ex-Mann Seal (61) gewesen war, mit dem sie vier Kinder bekommen hatte.

Außerdem sei ein weiteres Problem gewesen, dass es für den Kunsthändler nicht infrage kam, zu Hause zu bleiben, während seine Freundin in der ganzen Welt unterwegs ist, um ihr Multi-Millionen-Imperium zu führen. Dass Vito mit seiner Helena nun bereit für den nächsten Schritt ist, könnte Heidi demnach ein Dorn im Auge sein. Ob dem wirklich so ist oder sich das einstige Victoria's-Secret-Model doch für ihren Ex-Freund freut, weiß nur sie selbst – und das wird vermutlich auch so bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vito Schnabel und Heidi Klum bei einem Event, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Vito Schnabel und seine Partnerin Helena Althof im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass es sich bei Heidis Repost um eine unterschwellige Nachricht an Vito handelt? Ja, das kommt mir schon verdächtig vor, so kurz vor seiner Hochzeit... Nein, das ist bestimmt reiner Zufall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de