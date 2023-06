Schon wieder: Vito Schnabel datet dieses deutsche Model

Vito Schnabel (36) liebt schöne Frauen. Der amerikanische Künstler ist ein wahrer Casanova und datete bereits Supermodels wie Heidi Klum (50) und Irina Shayk (37). Auch mit der amerikanischen Schauspielerin Amber Heard (37) ging der Lockenkopf eine Zeit lang auf Tuchfühlung. Jetzt scheint Vito sich eine neue Schönheit an Land gezogen zu haben: Denn er soll mit dem Model Helena Althof zusammen sein.

Laut Bild-Informationen seien der 36-Jährige und das New Yorker Model bereits seit mehreren Monaten in einer Beziehung. Für ihr Kennenlernen sollen gemeinsame Freunde der beiden verantwortlich gewesen sein. In einem Londoner Hotel habe man die Turteltäubchen dann erstmalig zusammen gesehen. Eine Freundin von Helenas Familie plauderte aus: "Sie sind beide ja viel unterwegs, treffen sich immer wieder auch bei Veranstaltungen."

Die Neue an Vitos Seite ist die Tochter des Promi-Bodyguards Peter Althof (67). Dieser bewachte bereits Megastars wie Michael Jackson (✝50) oder Pamela Anderson (55). Inzwischen steht Helena jedoch auf eigenen Beinen, ist bei der Agentur IMG unter Vertrag und verdient sich ihr Geld mit lukrativen Modeljobs.

Anzeige

Instagram / helenaalthof Helena Althof

Anzeige

Splash News / ActionPress Vito Schnabel im Januar 2022 in New York

Anzeige

Instagram / helenaalthof Helena Althof

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de