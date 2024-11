Das halten Helena Althofs Eltern von Ehemann Vito Schnabel

Im Juli sind das Nürnberger Model Helena Althof und der Kunsthändler Vito Schnabel (38) nach anderthalb Jahren Beziehung den Bund der Ehe eingegangen. Nun geben Helenas Eltern, Peter Althof (69) und Sandra Rajcic, Einblicke in das Verhältnis zu ihrem Schwiegersohn. In einem Gespräch mit Gala erzählen sie, wie es ist, mit dem ehemaligen Partner von Heidi Klum (51) in der Familie zu leben. "Vito ist einfach nett und cool. Er hat mich auch gleich 'Dad' genannt. Das fand ich süß. Er liebt unsere Tochter über alles", schwärmt Peter.

Anfangs habe der einstige Dschungelcamp-Kandidat jedoch Bedenken gehabt, ob Vito der richtige Schwiegersohn sei: "Am Anfang hatte ich Bauchschmerzen: die ganzen Mädels, auch Heidi Klum …", gibt er zu. Doch diese Zweifel seien inzwischen verflogen. Peter und Vito teilen gemeinsame Interessen wie Golf und Kampfsport, was ihre Beziehung stärkt. Vito und Helena passen ebenfalls gut zusammen, meint Mama Sandra: "Sie sind sehr sportlich, leben gern zurückgezogen. Beide sind große Familienmenschen."

Im Juli dieses Jahres gaben sich Helena und Vito das Jawort. Die Zeremonie fand in einem Standesamt in New York statt. Peter war zu dem Zeitpunkt total begeistert, dass die beiden heiraten. "Ich bin unendlich glücklich und freue mich so sehr für mein Mädchen. Helena und Vito haben eine ganz besondere Verbindung", meinte der Personenschützer im Interview mit Bild.

Instagram / therealpeteralthof Peter Althof, Personenschützer

Instagram / helenaalthof Helena Althof im Juli 2024

