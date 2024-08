Vito Schnabels Schwiegermutter verrät Details zur Hochzeit

Im Juli sorgten Helena Althof und Vito Schnabel (38) für eine Überraschung: Das Model und der Kunsthändler gaben sich völlig unerwartet das Jawort! Die Hochzeit fand in New York City im engsten Kreis statt, ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon mitbekam. Die Mutter des Models, Sandra Rajcic, plaudert nun aber ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie sie gegenüber Bild verrät, fand nach der Trauung in Manhattan eine Feier in den Hamptons statt. "Es war eine coole Party. [...] Es war ein bisschen rockig. Sie ist erst 21 Jahre alt. Da muss es nicht so spießig sein", meint Sandra und betont, wie "entspannt" die US-Amerikaner seien. Anwesend waren wohl auch einige bekannte Namen, doch diese wollte sie nicht preisgeben: "Es ist schon eine elitäre Gesellschaft."

Das frisch getraute Ehepaar verriet bisher kaum etwas zu ihrer Hochzeit. Helena gab jedoch einen kleinen Einblick in den großen Tag auf Instagram. In einer Bilderreihe zeigte die 21-Jährige ihren rund 172.000 Followern unter anderem ihre rote, vierstöckige Hochzeitstorte mit Schleifenverzierung und ein luxuriöses Buffet aus Sushi und Kaviar. Außerdem präsentierte sie auch ihren Look: Die Laufstegschönheit gab ihrem Vito in einem kurzen Seidenbrautkleid von Vivienne Westwood (✝81) das Jawort. Die Robe hatte eine Schleppe sowie elegant drapierte Träger. Dazu kombinierte sie eine Krone, mehrere Ketten und filigrane Stilettos.

Vito und Helena waren erstmals im Sommer vergangenen Jahres gesichtet worden. Laut Bild hatten die beiden sich über gemeinsame Freunde kennengelernt und dateten sich zu dem Zeitpunkt schon seit mehreren Monaten. Das Paar hält seine Beziehung allerdings sehr bedeckt – nur selten sieht man die beiden zusammen in der Öffentlichkeit. Auch über den Heiratsantrag ist nichts bekannt.

Helena Althof im Juli 2024

Helena Althof mit Vito Schnabel in Rom

