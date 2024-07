Vito Schnabel hat seine Partnerin Helena Althof geheiratet!

Der New Yorker Kunsthändler Vito Schnabel (37) hat endlich Ja gesagt! Wie Bild berichtet, heiratete der Sohn des Künstlers Julian Schnabel (72) am Dienstag das deutsche Model Helena Althof. Die romantische Zeremonie fand in einem Standesamt in New York statt. Zwei Tage später präsentiert sich Helena nun auf Instagram erstmals als strahlende Braut in einem glamourösen, ärmellosen Seidenkleid mit auffälliger Schleppe. Auf den Schnappschüssen posiert sie total lässig mit Sonnenbrille und Krone und teilt zusätzlich auch Eindrücke von der roten Hochzeitstorte, einem Sushi-Buffet und einer Dose Kaviar.

Helena ist nicht nur durch ihre Beziehung zu dem Ex von Heidi Klum (51) bekannt. Sie ist die Tochter des prominenten deutschen Personenschützers Peter Althof (68), der unter anderem schon ein Kandidat im Dschungelcamp war. Er zeigte sich gegenüber dem Blatt total begeistert darüber, dass seine Tochter und Vito den Bund der Ehe eingehen wollen: "Ich bin unendlich glücklich und freue mich so sehr für mein Mädchen. Helena und Vito haben eine ganz besondere Verbindung", schwärmte Peter wenige Tage vor der Hochzeit.

Kennengelernt hatten sich Vito und Helena vor rund anderthalb Jahren durch gemeinsame Freunde aus Nürnberg. Im Sommer des vergangenen Jahres zeigten sie sich dann erstmals zusammen in der Öffentlichkeit und heizten die Gerüchteküche an. Über die Beziehung ist bislang aber wenig bekannt und auch von dem Heiratsantrag sprach das Pärchen nie.

Instagram / helenaalthof Helena Althof im Juli 2024

Getty Images Vito Schnabel und seine Partnerin Helena Althof im Januar 2024

