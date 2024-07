Vito Schnabel heiratet in Kürze seine Model-Freundin Helena!

Gehen sie etwa den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Vito Schnabel (37), der Ex von Model Heidi Klum (51), ist seit einiger Zeit mit der Beauty Helena Althof liiert. Doch aus Freund und Freundin wird wohl schon ganz bald Mann und Frau. Denn wie Bild berichtet, sollen sich die beiden bereits am kommenden Dienstag das Jawort auf einem Standesamt in New York geben. Das bestätigt zumindest der Vater der Braut gegenüber dem Onlineportal: "Ja, das ist richtig. Ich bin unendlich glücklich und freue mich so sehr für mein Mädchen. Helena und Vito haben eine ganz besondere Verbindung."

Doch Peter Althof (68), der Papa der Beauty, kann diesen Meilenstein seiner Tochter nicht miterleben. "Ich bin auch unendlich traurig, weil ich selbst nicht dabei sein kann", verrät er im Interview. Grund dafür: Der Promi-Bodyguard darf aufgrund einer Verurteilung aus dem Jahr 2004 wegen schwerer Körperverletzung nicht in die USA einreisen. "Wenn Helena und Vito im nächsten Jahr kirchlich heiraten, bin ich aber in jedem Fall dabei", gibt er sich optimistisch.

Kennengelernt hat sich das Paar vor einiger Zeit über gemeinsame Freunde aus Nürnberg. Seit anderthalb Jahren gehen der Kunsthändler und das Model nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Oktober 2023 wurden die zwei dann das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit von Paparazzi erwischt. Über ihr Liebesglück haben die beiden bis heute aber noch kein offizielles Wort verloren.

Getty Images Heidi Klum und Vito Schnabel bei der Vanity Fair Oscar Party 2016

MEGA Helena Althof mit Vito Schnabel in Rom

