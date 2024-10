So steht Peter Althof zur Liebe von Tochter Helena und Vito

Im Sommer dieses Jahres haben Vito Schnabel (38) und Helena Althof sich im Standesamt in New York das Jawort gegeben. Danach ging es für die beiden in die Hamptons. Dort feierten sie mit all ihren Freunden die Trauung. Wie Bunte jetzt berichtet, war sogar Ivanka Trump (42) vor Ort, die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (78). Peter (69) Althof scheint von dem frisch gebackenen Ehemann seiner einzigen Tochter überzeugt zu sein. "Helena ist noch sehr jung, aber zusammen mit Vito wirklich ein perfektes Match", schwärmt der Personenschützer gegenüber dem Magazin.

Schon vor der Hochzeit freute sich der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat sehr für seinen Sprössling. Einige Tage vor der Trauung verriet er gegenüber Bild: "Ich bin unendlich glücklich und freue mich so sehr für mein Mädchen. Helena und Vito haben eine ganz besondere Verbindung." Er selbst konnte allerdings nicht zur Hochzeit kommen – aufgrund einer Verurteilung wegen Körperverletzung aus dem Jahr 2004 durfte er nicht in die Vereinigten Staaten einreisen. Doch wie er ebenfalls preisgab, wird das Paar im nächsten Jahr noch kirchlich heiraten und da werde er auf jeden Fall dabei sein.

Für den Bodyguard gibt es noch einen weiteren Grund zur Freude: Gerade erst feierte sein Film "Macho Man 3" Premiere in einem Nürnberger Kino. Schon in den ersten beiden Teilen der Action-Thriller-Filme spielte er einen Kampfsportler, der nebenbei noch Verbrechen löst und Kriminelle zur Strecke bringt. Doch der neue Streifen ist etwas ganz Besonderes für Peter. Boxlegende René Weller (✝69) stand vor seinem Tod für den Film vor der Kamera und wird darin ein letztes Mal auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Getty Images Vito Schnabel und seine Partnerin Helena Althof im Januar 2024

Getty Images René Weller, ehemaliger Profi-Boxer

