Damit offiziell? Vito Schnabel mit Helena Althof unterwegs

Zwischen den beiden läuft offensichtlich etwas! Vito Schnabel (37) erregt mit seinem Liebesleben immer wieder Aufmerksamkeit. So war der Kunsthändler bereits mit der Germany's Next Topmodel-Jurorin Heidi Klum (50), Irina Shayk (37) oder Amber Heard (37) liiert gewesen. Seit einigen Monaten wird aber gemunkelt, dass der US-Amerikaner mit Peter Althofs (68) Tochter Helena anbandelt. Jetzt zeigte sich Vito mit seiner neuen Freundin!

Paparazzi lichteten den Unternehmer Seite an Seite mit Helena in Rom ab. Die beiden saßen zusammen in einem Café oder gingen luxuriös shoppen. Zärtlichkeiten tauschten das deutsche Model und Vito nicht aus – auf einigen Fotos legt der 36-Jährige aber einen Arm um sie oder sie lehnt sich gemütlich an ihn. Ob die beiden damit ihre Beziehung öffentlich machen?

Schon im Juli hatte ein Insider gegenüber Bild ausgeplaudert, dass Vito und Helena sich kennenlernen. "Sie sind beide ja viel unterwegs, treffen sich immer wieder auch bei Veranstaltungen", erklärte zudem eine Freundin der Familie Althof. Die Tochter des Dschungelcamp-Stars habe den New Yorker durch gemeinsame Freunde kennengelernt.

Getty Images Vito Schnabel und Heidi Klum, 2017

MEGA Helena Althof mit Vito Schnabel, Oktober 2023

MEGA Helena Althof mit Vito Schnabel

