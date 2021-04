Für die The Walking Dead-Fans heißt es bald Abschied nehmen! Bereits im vergangenen Jahr hatten die Macher der Zombieserie bekannt gegeben, dass die kommende elfte Staffel die letzte sein wird. Insgesamt elf Jahre lang haben die Zuschauer Daryl, Carol und Co. inzwischen dabei zugesehen, wie sie versuchen, in der Zombie-Apokalypse zu überleben. Nun steht endlich fest, wann die allerletzten Folgen über die Bildschirme flimmern werden.

Wie der Sender AMC nun bekannt gab, wird die erste Folge der elften Staffel am 22. August ausgestrahlt. Wann die letzte Season auch im deutschen Fernsehen zu sehen ist, steht noch nicht fest. Wahrscheinlich wird die Finalstaffel hierzulande aber schon kurze Zeit später anlaufen. Für ihren Abschied nimmt sich die Show eine Menge Zeit. Die Zuschauer erwarten insgesamt 24 Folgen – also deutlich mehr als in den vorherigen Staffeln.

Ganz vom "The Walking Dead"-Universum verabschieden müssen sich die Fans allerdings trotzdem noch nicht. Mit "Fear The Walking Dead" und "The Walking Dead: World Beyond" gibt es bereits zwei Spin-off-Serien. Außerdem haben die Macher bereits zwei weitere Serienauskopplungen sowie "The Walking Dead"-Filme angekündigt.

CapitalPictures/ActionPress Samantha Morton und Jeffrey Dean Morgan in "The Walking Dead"

Gene Page/AMC Khary Payton, Melissa McBride, Danai Gurira und Cailey Fleming in "The Walking Dead"

United Archives GmbH Andrew Lincoln als Rick Grimes in "The Walking Dead" Staffel vier

