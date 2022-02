Diese News erheitern die Gemüter der internationalen Promi-Welt! Lange wurde es bereits vermutet und spekuliert – jetzt ist es endlich offiziell: A$AP Rocky (33) und Rihanna (33) bekommen ein Baby. Mit eindeutigen Fotos samt rundem Bäuchlein haben der Rapper und R&B-Queen die süße Sensation gestern verkündet. Und die Eltern in spe sind längst nicht die Einzigen, die sich auf die Geburt des Kindes freuen: Auch ihre VIP-Kollegen sind ganz aus dem Häuschen.

Im Netz häufen sich Glückwünsche und lieb gemeinte Nachrichten. Nicki Minaj (39) gehört beispielsweise zu den Ersten, die sich nach der Babyverkündung zu Wort gemeldet haben. Die Musikerin repostete einen Artikel rund um die News in ihrer Instagram-Story und markierte Rihanna darin. "Glückwunsch, Rih", schrieb sie zu dem Post. Auch Cardi B (29) freut sich für ihre Musiker-Kollegin. "Oh, mein Gott. Glückwunsch", richtete sie sich an die zukünftige Mama und fügte dem Ganzen einige Herzchen-Emojis hinzu. Auch Camila Cabello (24), Zara Larsson (24) und einige andere Stars und Sternchen gratulierten auf anderen Social-Media-Kanälen.

Da die 33-Jährige aktuell schon einen ziemlich großen Babybauch mit sich trägt, dürfte trotz verhaltener Informationslage klar sein, dass ihre Schwangerschaft schon fortgeschritten ist. Auf aktuellen Fotos schaffte die Beauty es aber, ihr Bäuchlein gut zu tarnen. Dank einer XXL-Winterjacke und einem Oversized-Shirt fehlte von Anzeichen der Rundung jede Spur.

Getty Images Rapperin Nicki Minaj, 2017

Getty Images Cardi B im November 2021

ActionPress Rihanna und A$AP Rocky im Januar 2022

