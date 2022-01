Rihanna (33) konnte ihr süßes Geheimnis ganz schön lange für sich behalten! Seit wenigen Stunden ist es jetzt offiziell: Die Sängerin und ihr Partner ASAP Rocky (33) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das bewiesen jetzt neue Paparazzi-Aufnahmen, die die Musikerin mit einem runden Babybäuchlein in New York zeigen. Über eine Schwangerschaft spekulierten ihre Fans übrigens schon lange. Vor wenigen Tagen hielt Rihanna ihre wachsende Bauchmitte hingegen noch gut versteckt!

Erst am 22. Januar entdeckten Fotografen die "Umbrella"-Interpretin in New York City. Auch dort schlenderte die werdende Mutter in Begleitung ihres Liebsten durch die Straßen. Hand in Hand verließen die beiden Bald-Eltern ein italienisches Restaurant. Dass Rihanna schwanger ist, war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht ersichtlich – der Grund: Die Schönheit trug eine rote XXL-Winterjacke und darunter ein weißes Oversized-Shirt.

Für locker sitzende Kleidung entschied sich Rihanna in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach. Auch während ihres Aufenthalts in Barbados wurde die 33-Jährige in einer weiten Jogginghose gesichtet samt übergroßem Pullover. Möglicherweise war auch damals schon eine leichte Wölbung zu entdecken.

ActionPress Rihanna und A$AP Rocky im Januar 2022

ActionPress Rihanna und A$AP Rocky, Musiker

Getty Images Rihanna im September 2021

