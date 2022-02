Da waren Machine Gun Kelly (31) und Travis Barker (46) offenbar ein bisschen voreilig. Die beiden Musiker verbindet schon länger eine Freundschaft und auch musikalisch arbeiten sie immer wieder zusammen. Vor einigen Monaten überraschten sie ihre Fans mit einem Partnertattoo. Sie ließen sich den Titel für Machine Gun Kellys neues Album "Born with Horns" – das Travis produziert – jeweils quer über den Unterarm stechen. Doch nun gibt es schlechte Neuigkeiten für Travis: Sein Kumpel hat sich einen neuen Albumtitel überlegt.

Auf Instagram teilte der 31-Jährige ein kurzes Video, in dem er dem Blink-182-Star die schlechte Neuigkeit überbringt. "Wir sind doch Freunde, egal was passiert, oder?", fragt Machine Gun Kelly, bevor er Travis letztendlich gesteht: "Ich ändere den Namen des Albums." Travis scheint die ganze Sache aber glücklicherweise mit Humor zu nehmen und kommt aus dem Lachen kaum noch raus.

Ob die beiden sich nun wohl nochmal ins Tattoo-Studio wagen? Dann müssten sie sich "Mainstream Sellout" auf ihrer Haut verewigen lassen. So will Machine Gun Kelly sein Album inzwischen nämlich nennen. Doch auch ihr altes Tattoo können die beiden beruhigt behalten. "Born with Horns" bleibt nämlich der Titel eines Songs auf dem Album, wie Machine Gun Kelly auf Twitter verriet.

Getty Images Machine Gun Kelly bei den MTV Video Music Awards, 2021

Getty Images Travis Barker, Musiker

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Travis Barker im August 2021

