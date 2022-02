Wenn es nach Jana-Maria Herz (29) ginge, könnte die Bachelor-Staffel schon nach Folge zwei enden. In der vergangenen Woche hat Dominik Stuckmann (30) seine potenziellen Traumfrauen in Mexiko kennengelernt. Nach der ersten Nacht der Rosen startete er mit Jana in die Datingphase und entführte sie zum Fallschirmspringen und in eine romantische Pool-Landschaft mit Blick aufs Meer. Das Rendezvous verlief so gut, dass Jana direkt mit Dominik durchbrennen wollte.

Nach nur wenigen Stunden Zweisamkeit war sich die Beauty aus Marbella sicher: Sie könne sich mehr mit dem IT-Spezialisten vorstellen. Einen Moment, in dem nur eine Drohne über den beiden umherschwirrte, um einzigartige Bilder aus der Luft einzufangen, nutzte sie für ein privates Gespräch mit ihm. Im Einzelinterview nach dem Date erzählte Dominik: "Ihr habt nicht mitbekommen, was sie gesagt hat, als ihr keinen Ton hattet. Da hat sie voll die romantischen Sachen gesagt: 'Lass uns abbrechen, das passt perfekt, ich bekomme gerade Schmetterlinge im Bauch.'"

Obwohl auch der 30-Jährige zugeben musste, dass er eine besondere Verbindung zu der Unternehmerin spüre, hat er sich auf ihren Fluchtplan offensichtlich nicht eingelassen. Einen Trost gab es für die beste Freundin von Bachelor-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn (30) aber allemal: eine Vorab-Rose. "Ich habe schon Gefühle. Das ist alles zu schön, um wahr zu sein", schwärmte Jana-Maria daraufhin.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz bei einem Einzeldate

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann

RTL Jana-Maria, Bachelor-Kandidatin 2022

