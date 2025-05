Brustimplantat geplatzt: Diese Symptome hat Jana-Maria Herz

Jana-Maria Herz (33) steckt aktuell in einer unschönen Situation. Vor wenigen Tagen klärte sie ihre Fans darüber auf, dass eines ihrer Brustimplantate bei der letzten Challengeshow, an der sie teilgenommen hat, geplatzt sei. Dieses müsse sie nun dringend austauschen lassen – da sie seitdem unter unangenehmen Symptomen leide. "Ich bin immer müde, habe Schmerzen am Oberarm, an der Brust und im Rücken. [...] Ich bin die ganze Zeit müde, das ist wie ein Hangover", erklärt sie auf Instagram. Zudem kommen noch Herzrasen, Vergesslichkeit, Migräne, Muskelschwäche, Taubheitsgefühle und Hautausschläge.

Die Beauty könne wegen der Symptome auch bereits seit einem Jahr keinen Sport mehr machen – vor allem wegen ihrer ständigen Müdigkeit. Damit soll jetzt aber Schluss sein! "Jetzt werde ich sie mir austauschen lassen", erzählt Jana-Maria von ihrem anstehenden OP-Termin. Auf den Kosten bleibe sie leider sitzen: Da der Fabrikant der Implantate bankrott gegangen sei, habe sie keine Garantie mehr auf die Silikonkissen, weshalb sie nun die einer anderen Firma einsetzen lassen müsse. Davon lässt sich die 33-Jährige aber nicht unterkriegen: In ihrer Story teilt sie noch einen kurzen Clip von der OP-Vorbereitung und kündigt an: "Ich melde mich dann die Tage."

Bei welcher Show genau der Unfall passiert ist, erwähnte Jana-Maria nicht. Es scheint aber gut möglich zu sein, dass es bei den Dreharbeiten zu Good Luck Guys passiert ist. Während einer Challenge sei ihr eine schwere Kiste mit der Kante auf die Brust gefallen – dass ihr Implantat dabei geplatzt war, sei erst bei einer späteren Routineuntersuchung festgestellt worden. "Es ist nicht einfach, ein Realitystar zu sein", resignierte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin in dem emotionalen Instagram-Reel, in dem sie ihrer Community von dem Unglück berichtete.

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im Krankenhaus, Mai 2025

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im März 2025

