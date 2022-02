Ralf klärt auf! Vor wenigen Tagen gab der ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmer bekannt, dass er nach der gescheiterten Ehe mit seiner TV-Partnerin Manuela wieder in festen Händen ist. Er und seine neue Freundin Christin kennen sich zwar schon länger, doch erst jetzt hat es zwischen ihnen gefunkt. Als Ralf die Glückliche seiner Community vorstellte, gab es allerdings etwas Verwirrung. Viele Fans hielten die Frau für eine seiner drei Töchter. Zudem standen mehrere Altersangaben im Raum. Doch nun verriet Ralf, wie alt seine Freundin wirklich ist.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde gab der selbstständige Betriebswirt preis: "Christin ist 33 Jahre alt." Damit ist die Sozialpädagogin 24 Jahre jünger als er und sogar tatsächlich etwa in dem Alter seiner Töchter. Der Altersunterschied scheint für den Hobby-Golfer aber überhaupt kein Problem zu sein. Zumindest betonte er, dass er momentan sehr glücklich sei: "Mir geht es sehr gut."

Darüber hinaus haben Ralf und Christin bereits ihren ersten gemeinsamen Urlaub geplant. Mit weiteren Schritten in der Beziehung möchten sich die beiden jedoch wohl noch etwas Zeit lassen. Ob sie zusammenziehen "steht in den Sternen", wie der 57-Jährige in einem früheren Q&A erzählte.

Instagram / ralf.hadeb Ralf, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Instagram / ralf.hadeb Ralf und Manuela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Sat.1 Ralf, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

