"Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf fährt zur Scheidung

Ralf und Manuelas Ehe ist bald auch offiziell Geschichte! Der Berliner und die Nordrhein-Westfälin hatten sich im vergangenen Jahr bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben, obwohl sie sich vorher nicht kannten. Zuerst schien es zwischen den beiden gut zu harmonieren. Nur kurz nach den Dreharbeiten trennte sich das Paar jedoch. Nach dem Trennungsjahr ist bald auch die Scheidung der beiden durch: Ralf fährt heute zum Gerichtstermin!

In seiner Instagram-Story verriet der Chef eines Malerbetriebs, dass er sich gerade am Berliner Hauptbahnhof befinde. "Mit [der] Anwältin zur 'Hochzeit auf den ersten Blick'-Scheidung nach Dortmund", schrieb er zu einem Schnappschuss. Seine baldige Ex-Frau lebt in der Ruhrpott-Metropole. Daher liegt es nahe, dass die Scheidung dort stattfindet. Manuela hat sich bisher aber noch nicht persönlich dazu geäußert.

Während die Mutter von drei Töchtern weiterhin allein durchs Leben geht, ist Ralf inzwischen wieder glücklich vergeben. Anfang des Jahres machte er die Beziehung zu seiner 24 Jahre jüngeren Freundin Christin öffentlich. "Jetzt ist der kleine Ralf verliebt", verkündete er freudestrahlend im Netz.

Instagram / ralf.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf in New York

Sat.1 Manuela und Ralf, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar 2021

Instagram / ralf.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf mit Partnerin Christin

