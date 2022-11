Ex-Kandidat Ralf hatet "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare

Ralf lässt kein gutes Haar an manchen Hochzeit auf den ersten Blick-Paarungen! Der Berliner war im vergangenen Jahr selbst in der TV-Show vor den Traualtar getreten, um sein Blind-Date Manuela zu heiraten. Die beiden wurden von den drei Experten der Show anhand von Interviews und analytischen Tests als Match auserkoren. Auch wenn ihre Ehe mittlerweile Geschichte ist, konnte er die Wahl von Dr. Sandra Köhldorfer (41) und Co. damals gut verstehen – anders als in diesem Jahr!

In seiner Instagram-Story teilte der dreifache Vater mehrere Kommentare verärgerter User über die diesjährigen Paarungen. Einer von ihnen schrieb zum Beispiel, dass er seit Beginn des Formats vor acht Jahren zum ersten Mal an den Matching-Ergebnissen zweifle. "Da muss ich dir auch als Fan der Experten recht geben", gestand Ralf daraufhin. Vor allem Christoph und Nadine seien alles andere als ein Traumpaar: "Ich bin der Meinung, dass Christoph ein so labiler Typ ist, der niemals zu ihr passt. Ich möchte gerne wissen, wer das Match befürwortet hat?" Auch Kinga und Morten seien seines Erachtens nicht unbedingt die beste Wahl für ein Blind-Date vor dem Traualtar. "Man muss sie lieben und er muss begreifen, dass es bei 'HadeB' nicht darum geht, Heidi Klum (49) zu treffen", betonte Ralf. Schließlich hatte Morten kritisiert, dass Kinga optisch nicht hundertprozentig sein Typ sei.

Von anderen Matches ist Ralf wiederum felsenfest überzeugt: "Peter und Jaqueline sind ein Traumpaar. Markus und Jana [sind] auch top – wie liebevoll er ist und sie das genießt." Bei Oliver und Michaela sei er zunächst skeptisch gewesen, aber habe sich dann vom Gegenteil überzeugt. "Die beiden steigern sich von Minute zu Minute", ist sich der selbstständige Betriebswirt sicher.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Christoph und Nadine

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Morten und Kinga

Sat.1 Jaqueline und Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

