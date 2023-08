Mit 59: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf wird noch Papa!

Süße Nachrichten von Ralf! 2020 hatte der Berliner an der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick teilgenommen und im Zuge dessen Manuela geheiratet. Die Ehe der beiden ging nach den Dreharbeiten jedoch in die Brüche. Doch nur kurze Zeit später fand der TV-Star sein neues Liebesglück in der rund 25 Jahre jüngeren Christin. Wie Ralf und seine Liebste jetzt verraten, wird ihre Beziehung nun von einem gemeinsamen Kind gekrönt!

"Die Familie wächst...", schreibt der 59-Jährige voller Stolz auf Instagram. Dazu veröffentlicht er einen süßen Schnappschuss von sich und Christin, auf der ihr praller Babybauch zu sehen ist. Glücklich strahlt das Paar auf dem Bild in die Kamera. In welcher Woche sich Christin befindet und ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, verrät der Familienvater nicht. Doch sein Hashtag #girlspower lässt vermuten, dass sie sich über ein kleines Mädchen freuen dürfen. Für Ralf ist es bereits Kind Nummer vier und auch seine Liebste ist schon Mama.

Nur wenige Wochen zuvor meldete sich das Paar bereits mit anderen freudigen Nachrichten: Ralf und Christin sind verlobt! "Ich war krass nervös, aber sie hat 'Ja!' gesagt...", freute sich der ehemalige Kuppelshow-Kandidat im Netz. Zahlreiche Fans gratulierten den beiden zu ihrem Liebesglück.

Instagram / ralf.hadeb Christin und "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf, 2023

Instagram / ralf.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Ralf (r.) mit seiner Freundin Christin

Instagram / ralf.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf und seine Freundin Christin

