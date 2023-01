"Hochzeit auf ersten Blick"-Ralf wohnt mit Freundin zusammen

Ralf und seine Freundin sind den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen! 2021 nahm der Berliner an Hochzeit auf den ersten Blick teil, allerdings ohne Erfolg: Seine Ehe mit Manuela, die er im Rahmen der TV-Show kennengelernt hatte, ging nach den Dreharbeiten in die Brüche. Kurze Zeit später machte Ralf öffentlich, dass er wieder eine neue Frau an seiner Seite hat – die 25 Jahre jüngere Christin. Nun verriet er: Sie leben auch schon längst gemeinsam unter einem Dach!

In einem Instagram-Livevideo plauderte der 58-Jährige aus: "Ob ihr es glaubt oder nicht – wir sind jetzt ein Jahr zusammen – wir haben noch nicht einmal annähernd gestritten. Bei uns läuft es und wir wohnen schon seit August zusammen." Nähere Details zum Umzug behielt er für sich. Stattdessen schwärmte er: "Tini hat einfach ein Wesen an sich, was mir super passt."

Auch Christin könnte mit dem dreifachen Vater an ihrer Seite wohl kaum glücklicher sein. "Es fühlt sich superrichtig an. Es ist superleicht. Jeder kann so sein, wie er will. Man muss sich nicht verstellen", freute sich die 33-Jährige. Ralf sei wie ein Puzzleteil, das ihr noch gefehlt habe.

Sat.1 Ralf und Manuela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

Instagram / ralf.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf in New York

Instagram / CkMHJHBOXBy Ralf Galesky und seine Freundin Christin

