Ralf plaudert über seine neue Liebe. Vergangenen Freitag gab der Berliner bekannt, dass er nach seiner gescheiterten Hochzeit auf den ersten Blick-Ehe mit der Dortmunderin Manuela wieder glücklich vergeben ist. Seine neue Partnerin Christin kenne der ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer bereits länger, doch Gefühle habe das Paar erst jetzt füreinander entwickelt. Nun gab Ralf weitere Details zu seiner neuen Beziehung im Netz preis.

Im Rahmen eines Q&A auf Instagram verriet Ralf, wo er und seine Liebste sich kennengelernt haben. "Auf einer Hochzeit", teilte der Berliner seinen Fans mit. "Unser erstes Date hatten wir aber wirklich in New York", erzählte er weiter. Ein Urlaub sei auch bereits mit seiner Angebeteten geplant. Das Paar wolle im März einen Kurztrip antreten. Und wie sieht es mit dem Zusammenziehen aus? "[Das] steht in den Sternen", beantwortete Ralf die Frage eines Followers.

Die Fans des Berliners schienen sich sehr für dessen neues Liebesglück zu freuen. "Habe über 700 Privatnachrichten mit Glückwünschen bekommen", verriet Ralf in seiner Story und bedankte sich für die zahlreichen Gratulationen zu seiner neuen Beziehung bei seinen Followern.

"Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf mit Partnerin Christin

"Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf in New York

Ralf, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

