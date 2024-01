"Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralfs Baby ist endlich da!

Babyglück bei Ralf! Nach der Liebespleite bei Hochzeit auf den ersten Blick hatte der Berliner in seiner Partnerin Christin die Richtige gefunden. Das Paar verlobte sich sogar und plante die gemeinsame Zukunft. Im August 2023 folgten dann süße Neuigkeiten: Für die Turteltauben steht der erste Nachwuchs an! Und nun ist es endlich so weit: Ralf und Christin sind Eltern geworden!

Das verkündet der frisch gebackene Papa stolz bei Instagram. "Unser kleiner Familienzuwachs ist da. Ein kleines Sonntagskind macht unser Glück perfekt", freut sich der TV-Star. Auf dem Bild ist nur die Hand des Wonneproppens zu sehen, die sich fest um Papas Finger schließt. Was für ein Geschlecht das Baby hat, verraten Ralf und Christin nicht. Und auch der Namen bleibt vorerst ein Geheimnis.

Noch bevor der neue Erdenbürger das Licht der Welt entdeckt, krönten seine Eltern ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Auch das macht Ralf im Netz publik und teilte dazu die ersten Hochzeitsfotos. Offenbar wurde schlicht und einfach geheiratet: Der Bräutigam im dunkelblauen Anzug und ohne Krawatte, seine frisch Angetraute im kurzen weißen Kleidchen. "Just Married", schrieb Ralf glücklich zu den Bildern.

