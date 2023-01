"Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf ist "Ungetüm" im Bett

Der ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat Ralf gibt im Schlafzimmer wohl alles. Sein Versuch, in der Kuppelshow die Frau fürs Leben zu finden, klappte leider nicht. Die Ehe mit Manuela wurde wieder geschieden. Mittlerweile hat er sich aber neu in seine Freundin Christin verliebt. Dass sie 25 Jahre jünger ist, stört die beiden überhaupt nicht. Laut Christin ist Ralf sogar eine richtige Maschine im Bett.

Bei Instagram waren Christin und Ralf im Live-Talk von dem ebenfalls ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Mario zu Gast. In dem Gespräch plauderten die beiden schonungslos ehrlich über ihr Liebesleben. Da soll sich der 58-Jährige wegen des Altersunterschiedes anfänglich noch Sorgen gemacht haben. "Ich habe am Anfang gedacht: 'Ob ich der Sache sexuell gewachsen bin? [...] Alles klar, ich werde 58 – ach, du Scheiße. Was macht die mit mir?' Aber es ist alles gut gegangen", erinnerte er sich. Fast nebenbei fügte seine Partnerin lachend hinzu: "Er ist ein Ungetüm!" Sexuelle Probleme scheinen die beiden also nicht zu haben.

Auch wenn er schon Erfahrung mit jüngeren Frauen gemacht hat, war die Altersspanne zwischen Ralf und seiner Partnerin noch nie so groß. Zuvor hatte er bereits zwei Beziehungen, in denen die Frauen zehn und zwölf Jahre jünger waren. "25 ist natürlich auch noch mal eine Hürde", gab er zu. Aber bei seiner Tini habe es sofort Klick gemacht.

Instagram / ralf.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf in New York

Instagram / ralf.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ralf mit Partnerin Christin

Instagram / ralf.hadeb Ralf, ehemaliger "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

