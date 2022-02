Die Suche geht weiter! Jessica Haller (31) und ihr Mann Johannes (34) haben ihre Wahlheimat auf Ibiza gefunden. Von der sonnigen Urlaubsinsel bringt das frischgebackene Ehepaar so schnell wohl keiner mehr weg – nur ein Problem tut sich seit einer Weile auf: Die beiden suchen zurzeit nämlich händeringend nach einer neuen Bleibe. Doch dabei haben Jessi und ihr Liebster bisher einfach keinen Erfolg!

Bei einem Q&A auf Instagram ließ Jessica ihren Emotionen jetzt freien Lauf: "Ihr habt keine Ahnung, wie schwer es ist, etwas zu finden. Glaubt mir, wir gehen gerade auf so viele Kompromisse ein, aber die Häuser sind einfach so gar nicht gemütlich." Vor allem seien viele Objekte auch kein sicherer Ort für Babys und Kleinkinder, fügte die 31-Jährige hinzu: "Und da spreche ich nicht vom Pool, sondern allgemein."

Mit der Entscheidung auszuwandern, sei sie allerdings nach wie vor richtig zufrieden, betonte Jessica: "Meine Laune ist einfach so abhängig vom Wetter, dass ich einfach happy bin, hier zu sein." Und sollte sie doch mal das Heimweh packen, sei sie in zweieinhalb Stunden in Deutschland, freute sie sich.

Instagram / johannes_haller Reality-TV-Bekanntheiten Johannes und Jessica Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im September 2021

