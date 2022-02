Die Ermittlungen in Cheslie Krysts (30) Todesfall sind abgeschlossen. Die ehemalige Miss USA wurde am vergangenen Sonntag tot vor einem Gebäude aufgefunden. Ihre Leiche wurde daraufhin einem Gerichtsmediziner übergeben, der den genauen Hintergründen ihres Todes auf die Spur gehen sollte. Nur wenige Tage nach dem tragischen Ereignis ist die Autopsie nun abgeschlossen – und es steht fest, wie Cheslie ums Leben gekommen ist.

Wie People jetzt berichtet, sei die Obduktion bereits am Montag abgeschlossen worden. Dem Bericht nach handelt es sich bei dem Tod der 30-Jährigen um einen Selbstmord. Die New Yorker Gerichtsmedizin habe keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung feststellen können. Die einstige Beauty-Königin hat sich demnach selbst von dem Hochhaus in den Tod gestürzt.

Die Familie der Verstorbenen hatte sich bereits mit emotionalen Worten gemeldet und ihre Trauer ausgedrückt. "Sie kümmerte sich, sie liebte, sie lachte und sie glänzte. Cheslie verkörperte Liebe und diente anderen, sei es durch ihre Arbeit als Anwältin, die für soziale Gerechtigkeit kämpfte, als Miss USA und als Moderatorin bei 'EXTRA'", hieß es in einem Statement. Ihre Angehörigen baten außerdem darum, in dieser schweren Zeit, ihre Privatsphäre bewahren zu können.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Cheslie Kryst im Februar 2020

Getty Images Cheslie Kryst, 2019

Instagram / chesliekryst Cheslie Kryst, Model



