Cheslie Kryst (30) wurde 2019 durch ihre Teilnahme bei der Miss USA bekannt. Für ihren Bundesstaat North Carolina gewann sie den Wettbewerb schlussendlich und konnte später an der Miss-Universe-Wahl unter die Top zehn kommen. Seitdem war die Beauty auch im TV immer mal wieder als Korrespondentin zu sehen und arbeitete als Anwältin. Doch nun machen erschreckende News die Runde: Cheslie wurde am Sonntag tot vor einem Gebäude aufgefunden!

Wie die Polizei gegenüber The New York Post bestätigt, hat sich die 30-Jährige am Sonntag von einem Hochhaus in den Tod gestürzt. Ihre Leiche konnte bereits identifiziert werden. Die genauen Hintergründe zu ihrem Tod sind bisher nicht bekannt. Nur Stunden vor ihrem Tod veröffentlichte die Beauty einen kryptischen Post auf Instagram, in dem sie schrieb: "Möge dieser Tag euch Ruhe und Frieden bringen."

Ihre Familie kann den Verlust nur schwer verkraften, In einem Statement erklären sie: "Sie kümmerte sich, sie liebte, sie lachte und sie glänzte. Cheslie verkörperte Liebe und diente anderen, sei es durch ihre Arbeit als Anwältin, die für soziale Gerechtigkeit kämpfte, als Miss USA und als Moderatorin bei 'EXTRA'. Aber vor allem als Tochter, Schwester, Freundin, Mentorin und Kollegin – wir wissen, dass ihr Einfluss weiterleben wird." Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um viel Privatsphäre.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Cheslie Kryst im Februar 2020

Getty Images Cheslie Kryst im Dezember 2019

Getty Images Cheslie Kryst, 2019



