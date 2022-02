Anouschka Renzi (57) zeigt sich wieder von ihrer emotionalen Seite! Die Schauspielerin fiel in den ersten Tagen im Dschungelcamp vor allem immer wieder durch Streitereien und Drama mit ihren Mit-Campern auf. Zuletzt sorgte sie aber auch immer wieder für die einen oder anderen rührenden Szenen. Auch in der heutigen Folge lässt Anouschka ihren Emotionen freien Lauf: Als sie über ihre berühmte Mutter spricht, kommen ihr sogar die Tränen.

Die 57-Jährige ist die Tochter der Schauspielerin Eva Renzi, die sie mit gerade einmal 18 Jahren bekommen hat. Doch Anouschkas Kindheit mit ihrer Mutter war offenbar nicht immer leicht. "Ich habe nie gezweifelt, dass sie mich liebt, es war einfach Chaos. Wir haben zwischen Berlin und St. Tropez gelebt und waren zwei Jahre in Indien. So was wie ein normales, bürgerliches Leben hatte ich nie. Sie hat ununterbrochen gedreht und ich wurde immer wegorganisiert. Gefehlt hat mir eine Konstante im Leben. Ich habe daher immer um Liebe gebuhlt", erzählt sie im Camp. Anouschka wuchs mit vielen verschiedenen Nannys und in Internaten auf.

Als Anouschka sich an die letzten Lebensjahre ihrer Mutter erinnert, kommen ihr sogar die Tränen. Denn Anouschka quält offenbar ein schlechtes Gewissen: "Dann lag sie im Krankenhaus und ich habe sie besucht. Und sie so: 'Geh weg'. In dem Moment, wo ich fast zur Tür raus war, höre ich: 'Bitte geh nicht!' Ich bin gegangen, weil ich so verletzt war. Aber ich hätte bleiben sollen, denn in der Nacht ist sie gestorben. Solche Sachen sitzen in der Seele und machen einen Menschen verletzlich und unsicher."

