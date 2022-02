Brooklyn Beckham (22) teilt intime Einblicke in einen besonderen Moment! 2020 sorgte der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) für eine romantische Überraschung: Der Fotograf hielt um die Hand seiner Freundin Nicola Peltz (27) an – und das Model sagte Ja. Doch bei dem Antrag lief nicht alles wie geplant ab: Brooklyn enthüllte jetzt, dass er sich bei seinem Kniefall einen peinlichen Patzer leistete.

Bei seinem Auftritt in der britischen Sendung "Today" plauderte der 22-Jährige über die Verlobung mit seiner Liebsten. Er habe damals in einem Pavillon eine romantische Atmosphäre schaffen wollen, inklusive Kerzen, Blumen und Wein. Doch der Rebensaft bereitete ihm Schwierigkeiten: "Ich konnte den Wein nicht öffnen, was wirklich peinlich war!" Nach etwa zehn Minuten habe er die Flasche dann endlich besiegt gehabt – und sei anschließend auf die Knie gegangen.

Der kleine Flaschen-Fail minderte die Romantik des Moments jedoch kaum. Denn wie Brooklyn weiter schilderte, begann Nicola bei seinem Kniefall sofort zu weinen. "Sie hat fünf Minuten nicht geantwortet, das war nervenaufreibend!", erinnerte er sich. Schlussendlich bejahte die Beauty die Frage jedoch.

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

ActionPress Brooklyn Beckham mit seiner Partnerin Nicola

brooklynbeckham / Instagram Brooklyn Beckham und seine Freundin Nicola Peltz

