Das Hochzeitsdatum von Brooklyn Beckham (22) und Nicola Peltz (27) steht fest! Im Sommer 2020 verlobte sich der Sohn von Victoria (47) und David Beckham (46) mit seiner Partnerin. Seitdem kursierten immer wieder Gerüchte, dass das der Fotograf das Model schon längst geheiratet haben soll – dem ist aber offenbar nicht so. Denn jetzt ist endlich bekannt, wann Brooklyn und Nicola gemeinsam zum Traualtar schreiten sollen!

Wie The Sun berichtet, sollen Brooklyn und Nicola am 9. April heiraten. Die Hochzeit soll von der britischen Modezeitschrift Vogue begleitet werden. Trauzeugen sollen Brooklyns Brüder Romeo (19) und Cruz (16) sowie Nicolas Bruder Brad sein. Die Zeremonie finde außerdem laut eines Insiders auf dem Anwesen des Vaters der Schauspielerin in Florida statt. Dabei scheut das Paar offenbar keine Kosten und Mühen. "Geld ist natürlich kein Thema, aber sie wollen trotzdem, dass der Tag ein Fest der Liebe und nicht des Reichtums wird", berichtete die Quelle. Als Gäste sollen bisher Gigi Hadid (26), Nicole Richie (40) und Gordon (55) und Tana Ramsay (46) bestätigt sein.

Außerdem habe sich Nicola auch schon für ihr Outfit an dem wohl schönsten Tag ihres Lebens entschieden. "Nicola ist mit ihrem Stylisten nach Rom geflogen, um ihr Hochzeitskleid anzuprobieren und hat sich für zwei märchenhafte Valentino-Kleider entschieden", gab ein Insider preis. Ursprünglich war ihre Schwiegermutter in spe, Victoria, dafür vorgesehen, Nicolas Hochzeitskleid zu entwerfen.

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Getty Images Brooklyn Beckham bei der Global Gift Gala 2018 in London

Getty Images Victoria Beckham, 2018

