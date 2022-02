Völlig klar: Mit Dominik Stuckmann (30) als Bachelor wird es nicht langweilig! Am Mittwochabend lief die zweite Folge der beliebten Kuppelshow im TV – und die hatte es in sich: Der hübsche IT-Spezialist kam gleich zwei Frauen beim Einzeldate sehr nah! Zwar wurde noch nicht geknutscht, aber sowohl mit Christina Nicolardi als auch mit Jana-Maria Herz (30) tauschte der Investor tiefe Blicke aus und flirtete fleißig. In Folge drei von "Der Bachelor" geht es im Eiltempo weiter: Dominik küsst die erste Kandidatin!

Am Ende der vergangenen Folge war wie immer eine Vorschau zu sehen. Hier hört man Dominik nach Jana-Maria und Christina schon wieder zu einer Frau sagen: "Ich glaube, wir haben beide gemerkt: Das passt!" Ob er hier wohl Nele Wüstenberg (28) meint? Seine anfänglichen Bedenken wegen ihres Influencer-Jobs scheint er über Bord geworfen zu haben, denn: Dominik lädt die schöne Blondine zum Einzeldate ein, wo es im Pool schließlich heiß hergeht! Hinterher verkündet Nele stolz in der Villa: "Und dann haben wir uns geküsst!"

Jana-Maria, die Dominik bereits erste Gefühle gestanden hatte, ist natürlich total schockiert, als sie erfährt, wem er seinen ersten Kuss geschenkt hat. Im Teaser ist auch zu sehen, wie die Unternehmerin aus Marbella den Hottie mit ihrem Ärger konfrontiert. Und als wäre all das noch nicht dramatisch genug, bekommen die Rosenjägerinnen noch mehr Konkurrenz: Zwei neue Girls ziehen in die Villa ein! Diesen Move finden die anderen Kandidatinnen einfach nur "kacke", wie Christina Aurora nonchalant anmerkt...

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Christina Nicolardi beim Bachelor

RTL Nele, Bachelor-Kandidatin 2022

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Date

