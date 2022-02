Wie geht es Emilie nach ihrem Exit bei Germany's next Topmodel? Die beliebte Show ging am Donnerstagabend in die nächste Runde. Für einige von Heidi Klums (48) Girls war die Reise aber gleich wieder vorbei: Unter anderem musste auch Emilie schon in der ersten Folge wieder nach Hause fahren. Der Grund: Sie hatte den Walk ohne High Heels angetreten, weil sie aus diesen gerutscht war. Emilie hat Promiflash verraten, was sie über ihren Rauswurf denkt!

"Natürlich kann ich Heidis Entscheidung irgendwo nachvollziehen", räumte die 19-Jährige im Promiflash-Interview ein, hätte sich aber auch etwas mehr Verständnis gewünscht: "Trotzdem hätte ich mir irgendwo ein bisschen Empathie gewünscht. Ich bin ein 19-jähriges Mädchen ohne jegliche Modelerfahrung, und ich musste unter Stress und Zeitdruck eine Entscheidung fällen." Ihre Gesundheit habe bei GNTM einfach an erster Stelle gestanden, in der "realen Modelwelt" hätte sie niemals so gehandelt. Emilie betonte, dass sie mit Empathie keine zweite Chance meine – "sondern einfach ein 'Ich sehe, wieso du so gehandelt hast.'"

Obwohl Emilie so früh rausgeflogen ist, bereut sie ihre Teilnahme nicht – ganz im Gegenteil. "Ich hatte schon beim Casting reichlich Erfahrung sammeln können, und auch in Griechenland habe ich viele Dinge gelernt. Deshalb sehe ich meine Teilnahme als persönlichen Erfolg und nicht als Verlieren", freute sie sich.

Getty Images Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Instagram / emilie.clement_ GNTM-Girl Emilie

ProSieben/Rankin Eines der Plakate für die 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

