So schnell kann die Reise auch schon wieder vorbei sein. Von 9.000 Bewerberinnen suchte Heidi Klum (48) sich 31 Kandidatinnen für die Auftaktfolge der 17. Staffel von Germany's next Topmodel aus. Doch wie jeder weiß, kann nur eine von ihnen "Germany's next Topmodel" werden. Bedeutet im Klartext: Die Modelmama lässt jede Woche einige Girls die Koffer packen und heimfahren. Zum Staffelauftakt traf es gleich drei Teilnehmerinnen.

Für Emilie, Pauline und Meline ist das Abenteuer beendet, bevor es so richtig begonnen hat. Sie dürfen nicht mit ihren Mitstreiterinnen weiter vom Start-Drehort Athen nach Mykonos fliegen, sondern müssen zurück nach Deutschland. Emilie konnte beim Walk vor allem deshalb nicht überzeugen, weil sie spontan auf ihre High Heels verzichtete.

Meline und Pauline wirkten zu traurig beim Gang über den Catwalk – so urteilten jedenfalls Heidi und die Gastjurorin Kylie Minogue (53). "Mir fehlen die Worte. Ich hätte mich richtig gefreut, weiterzumachen", beteuerte Pauline ganz bedrückt.

Anzeige

Instagram / emilie.clement_ GNTM-Girl Emilie

Anzeige

Instagram / meli.ker_ Meline, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / pauline_gntm_2022 Pauline, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de