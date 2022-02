Filip Pavlovic (27) weiß ziemlich genau, was er will! Der Reality-TV-Star befindet sich zurzeit im südafrikanischen Busch und beweist seine Hartnäckigkeit im Dschungelcamp. In den ersten Tagen kristallisierte sich dort schon ein kleiner Flirt mit Tara Tabitha (28) heraus, doch sie musste eine Abfuhr von ihm einstecken. Filips guter Kumpel Serkan Yavuz (28) klärte nun auf: Darauf steht der Influencer bei Frauen!

Im Gespräch mit RTL sprach der Bachelor in Paradise-Star über das Liebesleben des Dschungel-Kandidaten. "In letzter Zeit hat er nicht so gute Erfahrungen gemacht", gab Serkan zu. Filip hatte zwar einige Dates, aber die Richtige war noch nicht dabei. Die muss allerdings auch einiges mitbringen, erklärte der Freund von Samira Klampfl (28): "Vom Typ Frau her ist es so: Klein und brünett. Ganz wichtig: Sie muss kleine Füße haben, weil große Füße schrecken ihn immer ab."

Aber nicht nur das ist ein Ausschlusskriterium für den gebürtigen Hamburger. Auch der Umgang mit seinem Job als TV-Gesicht ist für Filip ein wichtiges Thema. "Wenn nach dem zweiten oder dritten Date immer noch die Fragen aufkommen 'Was ist das mit Instagram?' und 'Warum das Projekt?' [...], dann weiß er nicht, ob es halt um ihn geht oder um diese Öffentlichkeit", führte Serkan weiter aus.

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

RTL/ Stefan Menne Dschungelcamp-Kandidat Filip Pavlovic

Hättet ihr gedacht, dass große Füße Filip abschrecken? 647 Stimmen 362 Nein, das ist echt ungewöhnlich! 285 Ja, das hat man bei Tara ja schon gemerkt...



