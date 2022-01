Im Dschungelcamp spielte sich in den vergangenen Tagen ein regelrechtes Liebesdrama ab! Zwischen der inzwischen ausgeschiedenen Kandidatin Tara Tabitha (28) und Filip Pavlovic (27) bahnte sich anfangs nämlich eine kleine Romanze an. Der einstige Bachelorette-Boy erwiderte die Gefühle der Österreicherin dann jedoch nicht weiter – und löste damit große Enttäuschung bei der Rothaarigen aus. Aber wie geht es eigentlich nach dem Dschungelcamp mit Tara und Filip weiter? Promiflash hat bei der ehemaligen Ex on the Beach-Kandidatin nachgefragt...

"Also Freunde bleiben wir auf jeden Fall", machte Tara im Promiflash-Interview deutlich und fügte hinzu: "Aber dass wir ein Pärchen werden, glaube ich eher nicht." Zwar möge sie Filip richtig gerne – doch im südafrikanischen Busch sei einfach schon zu viel vorgefallen. "Wir kennen uns jetzt schon, wie soll man dann auf ein erstes Date gehen?", fragte sich die temperamentvolle Österreicherin.

Zudem glaube Tara, dass eine Beziehung im Auge der Öffentlichkeit unter keinem guten Zeichen stehen würde. "Wenn man dann rauskommt, sind ja trotzdem noch alle Augen auf uns gerichtet", betonte sie und vermutete: "Wenn wir dann auf ein Date gehen, dann sehen uns Leute und machen ein Foto – da ist zu viel Druck." Aus diesem Grund sei es einfach besser, wenn die beiden Freunde bleiben.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022

Anzeige

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de