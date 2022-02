Bre Tiesi genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Das Model ist aktuell die Frau in Nick Cannons (41) Leben. Nachdem bereits spekuliert wurde, bestätigten die beiden vor wenigen Tagen tolle Neuigkeiten: Sie bekommen einen gemeinsamen Sohn. Für die Brünette ist es das erste Kind – der Comedian hingegen wird bereits zum achten Mal Vater. Nun teilte Bre einen Clip, auf dem sie ihre kugelrunde Körpermitte optimal in Szene setzt!

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty zahlreiche Einblicke in einen Mädelsabend mit ihren Freundinnen – die Truppe feierte offenbar die Schwangerschaft der werdenden Mutter. Nicks Babymama setzte dabei auf einen sexy Look: In einem figurbetonten Kleid im Animal Print zeigte Bre stolz ihren kugelrunden Babybauch.

Wie sehr Bre sich auf ihren ungeborenen Nachwuchs freut, machte sie in ihrer Instagram-Story bereits vor wenigen Tagen mehr als deutlich. "Ich kann es kaum erwarten, meinen Sohn kennenzulernen", hatte die Mama in spe ihren Fans aufgeregt verkündet.

ActionPress Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

Instagram / bre_tiesi Bre Tiesi, Model

Getty Images Nick Cannon, Comedian

