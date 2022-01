Nick Cannon (41) spricht erstmals über seinen anstehenden Nachwuchs! Nach dem Tod seines Sohnes Zen wurde bereits spekuliert, ob der Comedian erneut Vater wird. Gestern überraschte dann ein ganz besonderes Foto des Komikers die Fans: Darauf war er mit dem schwangeren Model Bre Tiesi bei ihrer Babyshower zu sehen und legte liebevoll die Hand auf ihre Köpermitte. Nun machte Nick es auch offiziell: In seiner Show bestätigte er endlich die Baby-News!

Direkt zu Beginn seines TV-Formats The Nick Cannon Show kam der 41-Jährige auf seinen Familienzuwachs zu sprechen und bestätigte, dass er und Bre einen Sohn erwarten. Dazu teilte er zunächst einige Tweets von Fans, die sich darüber lustig machten, dass er schon wieder Vater wird. Anschließend betonte der Moderator jedoch, dass er sich in einem "wunderbaren Zustand" befinde und zeigte das Foto der Gender-Reveal-Party von sich und Bre als "Foto des Tages".

In der Sendung beteuerte er zudem seine tief empfundene Liebe für jedes seiner Kinder. Für Nick ist es bereits das achte Mal, dass er Vater wird. Mit Mariah Carey (51) verbinden ihn zehnjährige Zwilinge. Einen Sohn und eine Tochter hat er mit Brittany Bell und gerade einmal sieben Monate alte Zwillinge mit Abby De La Rosa. Sein Sohn Zen mit Alyssa Scott starb erst am 5. Dezember an den Folgen eines Hirntumors.

Getty Images Nick Cannon im Jahr 2016

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit fünf seiner Kinder

