Sie bracuht eine Auszeit! Die letzten Wochen war es ziemlich turbulent für Paulina Ljubas (25) und Henrik Stoltenberg: Das Paar hatte sich bei Temptation Island V.I.P. und auch im Anschluss an das Format eine wahre Schlammschlacht geliefert. In der Show knutschte die Köln 50667-Darstellerin fremd, während der Beau heftig mit anderen Girls flirtete. Damit war die Beziehung am Ende, doch insbesondere die Anfeindungen im Netz rissen nicht ab. Nun reicht es Paulina: Sie zieht sich aus den sozialen Medien zurück!

Nachdem beide Reality-TV-Stars im Netz über die Vorkommnisse ordentlich Dampf abgelassen hatten, hat die 25-Jährige nun sogar drastischere Schritte eingeleitet. In ihrer Instagram-Story ließ sie über ihr Management ein Statement veröffentlichen: "Paulina nimmt eine Social-Media-Auszeit." Offenbar wurden die Vorwürfe und Hate-Nachrichten zu viel. "Es wurden einfach Grenzen überschritten und wenn eine Person so viele Menschen aufscheucht, um hier Hass zu verbreiten, sehen wir dies als einzige Möglichkeit", hieß es im weiteren Verlauf.

Nun wolle sich Paulina erst mal Zeit zum Verarbeiten und Heilen nehmen. Ihr Management appellierte an die Follower, dass sie von weiteren Kommentaren oder Nachrichten absehen sollen und betonte, voll und ganz hinter der Influencerin zu stehen. "Es reicht Leute!", lautete die abschließende, mehr als eindeutige Botschaft.

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, TV-Bekanntheit

RTL Paulina Ljubas bei "Temptation Island V.I.P."

