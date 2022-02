Paulina Ljubas (25) zeigt sich völlig aufgelöst im Netz. In der diesjährigen Temptation Island V.I.P.-Staffel haben sich die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und Love Island-Teilnehmer Henrik Stoltenberg zuletzt dem großen Treuetest gestellt – vergebens. Während Henrik es alkohol- und feiertechnisch ordentlich krachen ließ, musste auch die Schauspielerin zuletzt viel Hass für ihren Kuss mit Verführer Dominik im Netz einstecken. Nun bricht Paulina ihr Schweigen und offenbart, was Henrik ihr angetan habe.

"Ich weiß, was ich getan habe, war schlimm und es tut mir leid", räumt Paulina unter Tränen ein und erzählt in ihrer Instagram-Story, dass sie die Ungerechtigkeit nicht länger ertragen könne. Immerhin soll Henrik die Schauspielerin ihren Aussagen nach bereits vor ihrer gemeinsamen Teilnahme an dem Fremdflirt-Format mehrfach betrogen haben. "Ich habe zu dem Zeitpunkt nie meinen Mund aufgemacht und wollte immer, dass die Leute denken, dass es bei uns gut läuft", gesteht Paulina. Auch nach dem Liebes-Experiment soll Paulina ihrem Ex auf die Schliche gekommen sein. Obwohl sich das einstige Traumpaar nach ihrer Rückkehr zunächst darauf geeinigt habe, die Geschehnisse erst einmal sacken zu lassen, soll Henrik erneut fremdgegangen sein – um das zu beweisen, könne Paulina diverse Sprachnotizen und Chatverläufe vorweisen.

Neben seiner Seitensprünge wirft Paulina ihrem Ex auch vor, sich mehrmals gewalttätig gegenüber ihr und ihrem Hund verhalten habe. "Ich habe immer weggeschaut und ich schäme mich dafür, weil ich immer sage 'Lasst euch das nicht gefallen'", bereut Paulina vollkommen aufgewühlt. Immerhin sollen die Ereignisse jedoch auch etwas Gutes mit sich bringen. Weil Henrik sie immer wieder eingelullt habe, hätte Paulina nun endlich die Kraft gehabt, sich zu trennen.

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg beim "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehen

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

RTL / Frank Fastner Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas, "Temptation Island V.I.P."-Paar

