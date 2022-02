Kevin Jonas (34) hat einen Grund zum Feiern! Die Jonas Brothers-Familie ist vor rund zwei Wochen wieder einmal gewachsen – denn Nick Jonas (29) und seine Frau Priyanka Chopra (39) haben ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßt. Die beiden wurden dank einer Leihmutter Eltern. Seine Brüder sind hingegen schon etwas länger stolze Papas. Kevins Tochter Alena nähert sich schon stark dem "zweistelligen Bereich" an. Die ältere seiner beiden Töchter wurde acht Jahre alt.

Auf seinem Instagram-Profil widmete der Musiker seiner Erstgeborenen einen süßen Geburtstagspost. Kevin teilte ein Bild, auf dem Alena mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht in die Kamera blickt. Das Geburtstagskind trägt ein knallrotes Kleid mit Tüll und eine hübsche Schleife im gelockten Haar – und könnte nicht glücklicher aussehen. Aber auch der 34-Jährige ist bei diesem Anblick ganz aus dem Häuschen. "Acht Jahre alt, aber schon der Boss. Ich liebe dich, Alena. Alles Gute zum Geburtstag", schrieb Kevin zu der Aufnahme.

Die Fans senden unter dem Posting nicht nur fleißig ihre guten Wünsche, sie sind auch begeistert, wie schön Kevins Tochter auf dem Bild aussieht. "Ich liebe das Kleid und die Schleife", kommentierte ein User. Ein anderer schwärmte: "Was für ein wunderschöner Engel." Was die meisten Follower aber kaum glauben konnten: wie schnell die Zeit vergeht. "Sie ist so schnell groß geworden", meinte ein Fan.

Instagram / daniellejonas Kevin Jonas mit seiner Frau Danielle und den gemeinsamen Töchtern Valentina und Alena

Instagram / kevinjonas Kevin Jonas' Tochter Alena

Instagram / kevinjonas Kevin Jonas mit seinen Töchtern

