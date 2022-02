Peter Althof (66) hat im Dschungelcamp einiges an Gewicht verloren! Für den Schauspieler platzte der Traum von der Dschungelkrone kurz vor dem Finale: Er und Harald Glööckler (56) mussten das Camp am Freitagabend verlassen. Die Zeit in Südafrika war für den ehemaligen Personenschützer eine ganz schön große Herausforderung – beispielsweise mussten die Kandidaten mit ziemlich wenig Essen auskommen. Darum nahm Peter eine ganze Menge ab, wie er Promiflash jetzt verriet!

Im Interview mit Promiflash erzählte Peter, dass er im Dschungel ordentlich abgespeckt hat. "Sieben Kilo habe ich verloren. Es ist eine Herausforderung", gab er zu. Über seinen Exit ist der 66-Jährige schon ein wenig enttäuscht, wie er weiter preisgab: "Ich habe ja schon mit mir gerechnet, ich bin ja kein schlechter Typ. Ich bin ja sportlich und ich habe mir schon vorgestellt, dass ich da weiterkomme, sogar noch weiter. Aber: Ob Reis oder Bohne, ich hab' leider nicht die Krone."

Wer mit der Dschungelkrone nach Hause fliegen kann, entscheidet sich am Samstagabend. Promiflash-Leser haben aber einen ganz klaren Favoriten: In den vergangenen Tagen lag Filip Pavlovic (27) im Ranking stets vorne.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Peter Althof im Dschungelcamp

Anzeige

RTL/ Stefan Menne Peter Althof, Dschungelcamp-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de