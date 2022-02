Dagi Bee (27) und Eugen Kazakov (27) hatten das erste Mal babyfrei! Die YouTuberin und ihr Ehemann sind im Dezember vergangenen Jahres stolze Eltern eines Sohnes geworden, der auf den Namen Nelio hört. Seitdem dreht sich der Alltag der Influencer um ihr neues Familienmitglied. Nun gönnten die Blondine und der Producer sich aber zum ersten Mal etwas Zeit für sich. Die Eltern-Auszeit fühlte sich für Dagi und Eugen aber etwas merkwürdig an!

Das Ehepaar hatte das erste Date seit der Geburt – währenddessen passten Dagis Eltern auf ihren Sohn auf. "Es war schon ziemlich komisch, aber es war trotzdem sehr, sehr schön, einfach mal ein bisschen Zweisamkeit zu haben, auch wenn es dann doch schöner war, wenn der Kleine dabei ist", resümierte die Bloggerin in ihrer Instagram-Story.

Leider freuten sich nicht alle von Dagis Abonnenten mit ihr. Von einigen Usern hagelte es Kritik dafür, dass sie und Eugen Nelio bei ihren Eltern gelassen haben. "Für mich hat es sich richtig angefühlt, weil wir schon sehr gut miteinander klarkommen und schon langsam in so eine Routine kommen [...]. Jede Mama weiß am besten, was das Beste für das eigene Kind ist", rechtfertigte die 27-Jährige sich.

Instagram / @alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee im Januar 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

