Dagi Bee (27) und ihr Mann Eugen Kazakov (27) genossen am Freitagabend ein ganz besonderes Abendessen. Die YouTube-Beauty und ihr Mann sind erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Seither ist Baby Nelio natürlich ihr ein und alles. Nun mussten die beiden zum ersten Mal ein paar Stunden ohne ihren kleinen Schatz auskommen: Dagi und Eugen haben sich ihre erste Date-Night seit der Geburt gegönnt.

"Er ist nämlich gerade bei Oma und Opa. Und wir gehen jetzt das erste Mal zusammen ohne Nelio Essen", erklärt Dagi in ihrer Instagram-Story. Dass sie ihr Baby nicht an ihrer Seite hat, daran hat die Influencerin sich offenbar noch nicht ganz gewöhnt: "Das ist ein bisschen komisch. Aber ich freue mich auch. Aber es ist irgendwie auch schade." Die 27-Jährige und ihr Mann konnten ihr Dinner aber offenbar doch noch in vollen Zügen genießen.

Und auch bei Oma und Opa lief mit Söhnchen Nelio zum Glück alles rund. "Der kleine Mann hat eigentlich die ganze Zeit geschlafen", erklärt die stolze Mama und teilte dann noch ein knuffiges Bild ihres Sohnemanns mit ihren Followern. "Habe ihn vermisst", schrieb sie zu dem Schlummerfoto.

dagibee / Instagram-Story YouTube-Star Dagi Bee mit Söhnchen Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakovs Sohn Nelio

