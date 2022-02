Er kann es immer noch nicht fassen! Für Filip Pavlovic (27) ist am heutigen Abend ein großer Traum in Erfüllung gegangen: Nach 16 Tagen im Dschungelcamp konnte sich der TV-Star gegen seine übrige Konkurrenz um Manuel Flickinger (33) und Eric Stehfest (32) durchsetzen und ergatterte im lang ersehnten Finale die begehrte Krone. Mit Zepter in der Hand und Krone auf dem Kopf meldete sich Filip nun erstmals als frischgebackener Dschungelkönig zu Wort!

Bereits kurz nach der Verkündung konnte Filip sein Glück kaum glauben. Mit Freudensprüngen hüpfte der Hottie durchs Camp, trommelte auf die Bänke und fasste sich fassungslos mit den Händen an den Kopf. Mit tosendem Applaus der Moderatoren wurde Filip dann zur Urwald-Majestät gekürt. "Es war ein spannendes Abenteuer mit Höhen und Tiefen. [...] Ich bin jetzt der erste König von Südafrika", schwärmte Filip. In seinen Augen gar kein Vergleich zur damaligen Ersatz-Dschungelshow. Doch abschließend durfte der legendäre Kuss auf die Augen seiner Anrufer natürlich nicht fehlen.

Am letzten Tag im südafrikanischen Regenwald blieb Filip aber nicht verschont: Auch im Finale musste er noch mal zur Dschungelprüfung antreten – genau wie seine beiden Konkurrenten. Treuen Zuschauern dürfte dabei etwas aufgefallen sein. Bei allen drei Ekel-Prüfungen handelte es sich nämlich um Aufgaben, zu denen Promis in den Vorjahren des TV-Formats auch schon mal antreten und um Sterne kämpfen mussten.

Dschungelcamp, RTL Filip Pavlovic im Dschungeltelefon

RTL Filip Pavlovic und Manuel Flickinger im Dschungelcamp

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic in seiner finalen Dschungelprüfung

