Ihr Sohn ist auf der Welt! Schon vor ein paar Tagen wurde spekuliert, dass das Kind von YouTube-Star Dagi Bee (27) und ihrem Mann Eugen Kazakov (27) das Licht der Welt erblickt hat. Der Grund: Der werdende Papa hatte ein verdächtiges Foto in seiner Story hochgeladen, es kurzerhand aber wieder gelöscht. Danach war lange Zeit Funkstille auf Social Media. Jetzt verrieten die beiden aber: Sie sind tatsächlich noch vor Heiligabend Eltern geworden.

"Aus Liebe wurde Leben – und plötzlich warst du da", schrieben sie in einem identischen Posting auf Instagram. Dazu teilten sie eine Reihe von Fotos von ihrem Baby – das Gesicht des Kleinen ist darauf aber nicht zu erkennen. Dafür verrieten Dagi und Eugen nicht nur den genauen Geburtstermin, sondern auch den Namen ihres Sprösslings. "Am 23. Dezember haben wir die Liebe unseres Lebens kennengelernt", hieß es in der Bildunterschrift. Der kleine Mann trägt den Namen Nelio.

Offenbar geht es der frischgebackenen Mutter und ihrem Kind kurz nach der Geburt ganz wunderbar. Dagi kann kaum glauben, dass sie nun tatsächlich Mama eines Sohnes ist. "Wir sind so unglaublich stolz und können unser Glück einfach nicht fassen! Er ist einfach perfekt. Wir lieben dich so sehr", stellte sie in ihrem Feed klar.

Dagi Bees Sohn Nelio

Dagi Bee im Dezember 2021

Dagi Bee und Eugen Kazakov

