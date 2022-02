Tammy Slaton ist ihrem Ziel ein wenig näher! Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit kämpft schon seit Jahren gegen ihre Extra-Kilos und für ein gesundes Leben – auf dem Weg dahin erlebte der Reality-TV-Star allerdings schon unzählige Höhen und Tiefen. Nun scheint Tammy aber auf der richtigen Spur in Richtung Wunschgewicht zu sein: In einer Einrichtung nahm die US-Amerikanerin in 30 Tagen stolze 53 Kilo ab!

Tammy machte in einer Klinik in Ohio offenbar große Fortschritte und feierte große Erfolge, wie ihr Bruder in einer Episode von "Unser Leben mit 500 kg" stolz berichtete. In 30 Tage habe sie knapp 53 Kilo verloren. Darüber freute sich auch ihre Schwester Amy im Interview mit People: "Ich bin froh, dass Tammy endlich die Hilfe bekommt, die sie braucht. Ich will nur das Beste für alle meine Geschwister."

Das Übergewicht der 35-Jährigen hatte sie sogar schon fast das Leben gekostet. Zwischenzeitlich hatte sie sogar aufgehört zu atmen und daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Dort wurde sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen und in ein medizinisch induziertes Koma versetzt.

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im April 2020

Instagram / official_tammyslaton Tammy Slaton, "Unser Leben mit 500 kg"-Star

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im Februar 2021

