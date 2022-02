Das Ohrstöpsel-Gate geht in die nächste Runde! Im Dschungelcamp sind Anouschka Renzi (57) und Tina Ruland (55) immer wieder heftig aneinander geraten. Die beiden Schauspielerinnen schienen einfach nicht mit einander klarzukommen. Bei ihren Zickereien konnte es auch schon mal heiß hergehen. Vor allem ein Zwischenfall, bei dem die Stars im Camp ihre Luxusartikel abgeben mussten, sorgte für einen heftigen Zoff. Anouschka hatte Tina beschuldigt, sie indirekt verpetzt zu haben. Nun beim großen Wiedersehen stellt sich heraus: Tina wusste tatsächlich, dass Anouschka nicht alle Ohrstöpsel abgegeben hat – und das liefert natürlich neuen Stoff für Konfrontation!

Die Stars hatten als Strafe einen ihrer zwei Luxusgegenstände abgeben müssen. Für Anouschka hieß das, sich von allen Ohrstöpseln zu verabschieden. Zwei versteckte sie allerdings heimlich. Als die Produktion Wind davon bekam, war sie sich sicher, dass das nur an Tinas Nachfrage, ob sie wirklich alle abgegeben habe, liegen könnte und rastete aus. Nun bei der großen Wiedersehenshow erklärte Tina: Sie wusste tatsächlich, was Anouschka da gemacht hat. "Dass ihr es seht, war mir klar. Ich bin zu ihr gegangen und habe gefragt: 'Hast du alle abgegeben?'". So habe sie Anouschka die Chance geben wollen, selbst reinen Tisch zu machen, damit nicht die ganze Gruppe bestraft wird.

Anouschka kann dieses Verhalten allerdings überhaupt nicht verstehen und der Dauerstreit zwischen den beiden Filmstars entfachte erneut: "Ich würde in so einer Situation hingehen und sagen: 'Komm, gib sie ab!' Ich dachte, es haben sich alle gegen mich verschworen."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL/ Stefan Menne Die Dschungelcamp-Stars 2022

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Tina Ruland im Dschungelcamp 2022

RTL / Stefan Menne Anouschka Renzi im Dschungelcamp

