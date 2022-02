Bei Realitystar Chethrin Schulze (29) läuft es nicht in der Liebe. Die Ex-Bachelor-Kandidatin findet einfach nicht den richtigen Mann fürs Leben. Trotz der Teilnahme an etlichen Datingformaten wie Love Island oder Mein Date, mein bester Freund & ich ist die schöne Brünette immer noch Single. Dabei kann sich die Influencerin nicht über eine mangelnde Anzahl an Dates beklagen. Sie hatte teilweise 15 Verabredungen in drei Wochen. Promiflash erzählt Chethrin nun, wieso sie ihren Traumprinzen noch nicht gefunden hat.

Im Promiflash-Interview auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz verrät sie, warum es mit den Männern einfach nicht läuft. Das Problem sieht Chethrin nicht darin, dass sie zu anspruchsvoll ist: "Ich würde nicht sagen, dass ein Mensch zu wählerisch sein kann. Es geht einfach nur darum, dass der Funke überspringen muss". Nach einem Treffen könne man das eh noch nicht sagen.

Als weiteren wichtigen Aspekt nennt der Reality-TV-Star seine Teilnahme an diversen Datingshows: "In einem Kuppelformat hast du jemanden rund um die Uhr um dich oder du gehst auf traumhafte Dates. Hier ist das alles 0815. Du gehst was Essen, was Trinken und denkst und wann kommt die Produktionsfirma und bringt uns aufs Dreamdate?" Dadurch sei sie noch schwieriger zu überzeugen. Aber die Influencerin arbeite daran, ihr verzerrtes Bild des Datings wieder zurechtzurücken.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im April 2021

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

