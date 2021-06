Eine neue Datingshow steht in den Startlöchern, in der die teilnehmenden Single-Ladys tatkräftige Unterstützung bekommen! Aktuell sucht nicht nur Irina Schlauch in dem ersten lesbischen Kuppelformat Princess Charming nach ihrer großen Liebe. Auf Sat.1 stürzen sich ab dem 5. Juli gleich acht weitere Frauen in ein Liebesabenteuer. Doch die Qual der Wahl, einen potenziellen Partner zu finden, müssen die Singles nicht alleine treffen... Promiflash stellt euch die neue Sendung "Mein Date, mein bester Freund & ich" vor!

Wenn einem doch nur der schwule beste Freund bei einem Date mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte... Genau diesen Wunsch erfüllt Sat.1 den Kandidatinnen jetzt im neuen Format "Mein Date, mein bester Freund & ich"! Acht Single-Frauen gehen gemeinsam mit ihrem jeweiligen besten Freund vor traumhafter Kulisse auf die Suche nach der großen Liebe. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, ob die Ladys tatsächlich die Ratschläge ihrer engen Vertrauten annehmen oder ob Zoff vorprogrammiert ist. Dem Freund, der seine Single-Freundin am erfolgreichsten verkuppeln kann, winken 50.000 Euro! Doch welche Duos stürzen sich in das Abenteuer Liebe?

Chetrin und Patrick

Mit von der Partie sind das TV-Sternchen Chethrin Schulze (29) und sein bester Freund Patrick. 2017 hatte die Influencerin bereits an der Datingshow Love Island teilgenommen. Jetzt sucht sie erneut ihr Liebesglück im TV. "Es reizt mich, weil man jemanden unter nicht normalen Voraussetzungen kennenlernt", erklärt die 29-Jährige gegenüber Sat.1. Chetrin ist sich sicher, dass Patrick ihr bei der Männersuche helfen wird: "Er passt gerne auf mich auf und schaut, dass ich mich nicht veräppeln lasse."

Claudia und Fadi

Auch Claudia und ihr schwuler bester Freund Fadi wollen bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" endlich einen Partner für die Stylistin finden. Dabei hat die 26-Jährige schon ganz genaue Vorstellungen von ihrem Traummann: "Südländer, 1,85 m groß, gut gebaut und sehr selbstständig", stellt sie im Sat.1-Interview klar.

Colleen und Gino

Die Psychologiestudentin Colleen und Gino haben hingegen nicht nur in Sachen Liebe einen Auftrag. Der 30-Jährige will mit dem neuen Datingformat auch mit Schwulenklischees aufräumen. "Ich würde sagen, dass die besten Freunde nicht unbedingt die Klischeeschwulen sind. Ich glaube, wir tragen ein bisschen dazu bei, dass sich die Meinung bei manchen etwas ändert", hofft der Fachwirt.

Desy und Myci

Das Influencer-Duo Desy und Myci ist unzertrennlich. Dabei ist sich der Content-Creator Myci sicher, dass seine beste Freundin eigentlich einen Mann wie ihn in hetero sucht. "Ein Mensch, der das Leben mit Humor sieht und einfach Sachen probieren will", erklärt er Desys Männergeschmack gegenüber Sat.1

Joanna und David

Auch der Personal-Abteilungsleiter David will seiner besten Freundin Joanna bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" tatkräftig zur Seite stehen. Der Kölner verrät: Seine Freundin mag vor allem Männer "mit Haaren zum Durchwuscheln". Ob die 30-Jährige in dem TV-Format einen Mann mit entsprechender Haarpracht finden wird?

Lela und Nik

Die Kandidaten Lela und Nik sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch beste Freunde. Doch der Martketing-Mitarbeiter weiß: Lela wird ihren Traummann weder im Netz noch an der Supermarktkasse finden, weswegen sie mit dem neuen Datingformat größere Geschütze auffahren. "Deswegen haben wir gesagt, dass wir etwas Neues ausprobieren müssen", betont Nik im Gespräch mit Sat.1.

Sandy und Pascal

Für Sandy und Pascal aus Wien ist neben der Suche nach der Liebe der Diversity-Gedanke bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" besonders wichtig. "Zum Beispiel, dass heterosexuelle Männer nicht mit Schwulen können" – das stimme aber nicht, wie man in der Show sehen werde, erklärt Pascal.

Maria und Steven

Neben Chetrin beehrt auch ein weiteres bereits bekanntes Gesicht die Show. Maria Bell hat bei Big Brother und als Verführerin Temptation Island V.I.P. schon TV-Erfahrung gesammelt. In letzterer Show bandelte die Beauty mit TV-Casanova Calvin Kleinen (28) an. Jetzt versucht die temperamentvolle Lady mit ihrem schwulen besten Freund Steven erneut, ihr Liebesglück zu finden. "Ich bin eine starke Frau und sehr euphorisch, damit kommt nicht jeder klar", gibt Maria im Vorfeld im Sat.1-Interview zu verstehen. Habt ihr schon Lust auf "Mein Date, mein bester Freund & ich" Stimmt unten ab!

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr in SAT.1.

