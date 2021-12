Wie steht es eigentlich um Chethrin Schulzes (29) Beziehungsstatus? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte zuletzt kein großes Glück in Sachen Liebe. Deshalb nahm die Beauty im Sommer auch an der Kuppelshow Mein Date, mein bester Freund & ich teil – doch auch dieses Experiment sollte scheitern: Aus ihr und ihrem Show-Flirt Alan Wey ist kein Paar geworden. Aber Chethrin hat die Suche noch nicht aufgegeben! Im Promiflash-Interview sprach sie jetzt ehrlich über ihr reges Dating-Leben...

Promiflash traf die Influencerin auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz, wo sie ausplauderte: "Es gibt aktuell niemanden. Es ist ein bisschen kompliziert bei mir. Ich bin nicht so leicht zu beeindrucken. Es ist schwierig." Doch dass Chethrin aktuell keinen Partner hat, liegt definitiv nicht daran, dass sie es nicht versuchen würde: "Ich lerne nicht nur einen kennen, ich lerne etliche kennen. Ich meine das voll ernst. Ihr lacht alle, aber ich habe 15 Männer in drei Wochen gedatet. Hallo?", betonte sie im Interview. Das klingt ja schon fast so, als hätte sie sich als Bachelorette versucht!

Wie weit geht Chethrin denn so bei ihren Dates? Mit wie vielen Männern hat sie schließlich was angefangen? Tatsächlich gingen alle 15 Kandidaten leer aus: "Ich schlafe doch nicht mit denen, das ist doch nur ein Vorstellungsgespräch gewesen. Der eine schafft es in die nächste Runde, der andere nicht", erklärte die Blondine.

Chethrin Schulze im November 2021

Chethrin Schulze, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Chethrin Schulze, Influencerin

